François Fornieri: «Je ne veux pas être président ni CEO du Standard, juste actionnaire»

Alors que les grands groupes de supporters du Standard ont ouvertement réclamé la tête de la direction du club et que la gronde se fait de plus en plus forte, quelles seraient les perspectives d’un Standard « post Venanzi-Grosjean » ? Si le président des Rouches a annoncé être en contact avec différents investisseurs et promet des avancées concrètes en janvier prochain, il n’y a, en l’état actuel des choses, qu’une seule personne qui s’est déclarée intéressée par un rachat – partiel ou total – du Standard : François Fornieri. Recontacté par nos soins, il se veut clair : « Je reste disponible pour le Standard. »