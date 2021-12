FNG - FNG poursuit sans CEO

C'est la première option qui a été retenue et Alain Hellebaut, 50 ans et CEO de la chaîne de magasins de jouets Maxi Toys, a été désigné à l'unanimité à la présidence. Il reste à la tête de Maxi Toys et "déléguera partiellement à des conseillers externes financiers et juridiques des tâches spécifiques liées à ses responsabilités exécutives chez FNG".

L'avenir du groupe semble très incertain. Après la faillite de Brantano et d'autres activités, il ne reste plus que la boutique en ligne de vêtements suédoise Ellos, seule rescapée de l'empire FNG. Plusieurs accusations pèsent encore sur le groupe de mode et une enquête pour fraude est également en cours. La cotation en bourse est toujours suspendue, et on ignore quand les échanges reprendront.

Les priorités du groupe sont inchangées, souligne le fraîchement désigné président. "Mener à bien la réforme stratégique du capital du groupe Ellos, comme point de départ à la relance de FNG et dans l'intérêt des actionnaires".