Standard: les travaux du stade reportés à mai 2022 au mieux

La rénovation et l’extension de Sclessin, c’est le projet que porte à bout de bras, contre vents et marées, Bruno Venanzi, à la tête de l’Immobilière Standard de Liège à laquelle le club liégeois a vendu le stade Maurice Dufrasne. La décision a déjà fait couler beaucoup d’encre, ses farouches opposants pointant du doigt le fait que le club liégeois s’est appauvri en cédant l’un de ses plus précieux bijoux de famille, que porter la capacité de l’enceinte à 31.500 places (au lieu de 27.700 actuellement) n’a aucune raison d’être dès l’instant où le Standard n’affiche plus jamais sold out et que le loyer à payer pendant 40 ans par le club s’élèvera à un montant exorbitant de « cinq à six millions » à verser à l’Immobilière, ainsi que le président du matricule 16 l’avait souligné en juin dernier lorsqu’il avait été l’invité du Cercle de Wallonie. Une somme ramenée depuis par l’intéressé à « un peu moins de 4 millions », mais qui demeure très importante.