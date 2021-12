Procès Deliveroo: Dermagne mettra sur la table du gouvernement la présomption de salariat « J’ai déjà préparé des propositions concrètes qui sont prêtes à être déposées sur la table du gouvernement », a assuré le ministre fédéral de l’Emploi.

Publié le 9/12/2021

Pierre-Yves Dermagne a annoncé jeudi en séance plénière de la Chambre le dépôt au gouvernement de propositions concrètes visant à améliorer les droits des travailleurs des plateformes numériques, tout en s’inscrivant dans le cadre des initiatives européennes présentées dans la journée. Il plaide notamment en faveur de la présomption de salariat. Le ministre fédéral de l’Emploi était interrogé par François De Smet (Défi), Sophie Thémont (PS), Anja Vanrobaeys (Vooruit) et Cécile Cornet (Ecolo) au lendemain d’un jugement du tribunal du travail de Bruxelles. Celui-ci a estimé qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la convention entre les coursiers et la société Deliveroo en travail salarié et qu’ils étaient, par conséquent, indépendants.

« Ce jugement me conforte dans ma volonté ferme d’assurer rapidement de meilleures conditions de travail et une protection sociale adéquate aux travailleuses et travailleurs de plateformes », a répondu M. Dermagne. « Je m’inscris pleinement dans le cadre des initiatives européennes que je soutiens bien évidemment avec force ». Jeudi, La Commission a proposé un ensemble de critères pour déterminer au niveau européen quel est le statut des travailleurs des plateformes numériques (Uber, Deliveroo, etc.). La Commission propose la présomption légale qu’un lien d’employeur-employé existe, si la plateforme exerce un certain niveau de contrôle. « Mais, vu l’urgence, j’ai déjà préparé des propositions concrètes qui sont prêtes à être déposées sur la table du gouvernement », a ajouté Pierre-Yves Dermagne. « L’une d’elles consiste en l’assujettissement à la loi sur les accidents de travail. Il est en effet insupportable de constater que des livreurs, qui ont 15 fois plus d’accidents que n’importe quel travailleur, ne sont aujourd’hui pas assurés par leur employeur. L’autre, d’inspiration européenne, institue une présomption de salariat. Il est également essentiel que la réforme de la loi sur la nature des relations de travail commence maintenant. » Cette réponse a été saluée sur les bancs de la majorité, Anja Vanrobaeys rappelant que Vooruit avait une proposition de loi en ce sens dans ses tiroirs. « Plus de temps à perdre » De son côté, François De Smet (Défi) a appelé à « ne pas opposer l’ancienne et la nouvelle économie ». « Ces entreprises font partie de l’avenir. Il faut trouver le bon équilibre pour que ces entreprises restent et proposent des emplois, mais que les travailleurs y soient pleinement respectés ». Dans une remarque à peine voilée sur la situation d’Uber à Bruxelles, le président des amarantes a averti du risque de départ de certaines de ces entreprises en cas de réglementation trop stricte. Après les questions d’actualité, le PTB a annoncé par voie de communiqué le dépôt d’une proposition de loi instituant la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. « Il n’y a plus de temps à perdre. Avec notre proposition de loi, nous voulons envoyer un signal fort au gouvernement et relayer les demandes des syndicats pour que ces travailleurs obtiennent un véritable statut », déclare la députée Nadia Moscufo, citée dans le communiqué.