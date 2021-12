Malines, la bête noire de l’Union Saint-Gilloise

Depuis 2018, l’Union éprouve un mal fou contre le FC Malines, un adversaire qui se mue peu à peu en bête noire. Toutefois, si la rivalité était à son comble entre les deux équipes il y a trois saisons de cela -aussi bien sur qu’en dehors des terrains –, les tensions semblent aujourd’hui apaisées. Reste que l’USG ne voudra pas qu’un « syndrome malinois » s’installe en ses rangs. Pour ce faire, elle ne devra pas retomber dans les pièges qu’elle ne connaît que si bien, ce dimanche dans son stade Marien.

Un bien piètre bilan face au Malinwa

Lors de la saison 2018-2019, les deux clubs s’étaient affrontés à six reprises, quatre fois en championnat lorsque tous deux militaient encore en Division 1B (Malines venait de redescendre de D1A) et deux fois en coupe de Belgique (lors de la demi-finale). Bilan : trois victoires malinoises, deux matches nuls et un succès unioniste.