GP d’Abou Dhabi: Verstappen veut «de l’action en piste», Hamilton une «belle course» (vidéos)

« Je n’y accorde simplement pas d’énergie. Je suis ici pour faire une belle course. On arrive sur une bonne lancée avec l’équipe », a confié Hamilton. « La voiture est super. Ils (Red Bull, ndlr.) ont gagné ici l’an dernier, donc ils vont sans doute encore être solides ce week-end. Mais je pense qu’on a chassé derrière eux toute l’année, qu’on a gagné beaucoup de terrain et qu’on peut aussi être fort ce week-end. »

« Je pense qu’il y a déjà eu cette année des choses controversées mais c’est comme ça, on ne peut pas vraiment changer les choses », a enchaîné Verstappen. « Je crois qu’il faut se concentrer sur le positif ce week-end et on veut juste de l’action en piste. Clairement, des deux côtés, on veut gagner et ça devrait se décider là-dessus, pas sur des décisions controversées. »

À égalité de points avant ce dernier Grand Prix de la saison, Verstappen et Hamilton peuvent chacun écrire l’histoire à leur manière. Le Néerlandais pourrait remporter le premier titre mondial de sa carrière tandis que le Britannique pourrait devenir le pilote le plus titré de l’histoire avec un huitième sacre.

« En tant qu’équipe, nous sommes en terre inconnue », a assuré Hamilton. « Et, avec l’année qu’on a eue, je suis sûr que beaucoup n’imaginaient pas qu’on serait si proche à la fin. C’est le fruit d’un incroyable travail d’équipe en piste et à l’usine. J’en suis reconnaissant. Je me souviens aussi de ce que c’est de se battre pour son premier titre, je suis passé par ces expériences et l’ascenseur émotionnel que cela représente. »

« À la fin de l’année dernière, je n’avais pas beaucoup d’espoir d’être dans cette position au terme de cette saison, à me battre pour un titre », a ajouté Verstappen, né à Hasselt. « Mais, dès le début, on a été très compétitif. On a eu de bons résultats, un peu de malchance aussi, mais, dans l’ensemble, on peut être fier des efforts fournis par l’équipe et de jouer le titre ici. »