Lancement d'une campagne pour soutenir les commerçants liégeois

La pandémie de Covid-19 et d'autres difficultés auxquelles la ville de Liège est confrontée, comme la mendicité ou les problèmes de mobilité, font dire aux commerçants liégeois qu'ils craignent pour l'avenir. Les autorités liégeoises les ont entendus et décidé de lancer une campagne de soutien intitulée "Sans NOUS, pas de futur", dans un style décalé. Celle-ci débute ce vendredi et se déclinera notamment à travers des affiches et une distribution de badges jusqu'au 10 janvier 2022. Cette campagne vise à encourager les citoyens à se diriger vers les commerçants liégeois plutôt que de commander sur Internet...

"Pour qu'une ville soit attractive, il faut aussi des commerces qui fonctionnent, il faut donner plaisir à revenir", souligne Georges de Marchin, commerçant dans le Carré et membre de l'ASBL Le Carré, qui organise une nocturne ce jeudi. Une action à laquelle se sont joints les commerçants des rues du Pont, Neuvice et Souveain-Pont.