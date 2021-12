Bruxelles: une partie des chauffeurs Uber pourrait reprendre le travail dès samedi

Une nouvelle solution pour les chauffeurs LVC, différente donc de l’ordonnance « sparadrap » (ou réparatrice et temporaire) proposée le 29 novembre dernier par quatre partis de la majorité, a été trouvée par le gouvernement bruxellois jeudi. Et aussitôt soumise au Parlement régional : la commission des affaires intérieures est convoquée à 20h30, pour approuver le texte. Lequel sera ensuite adopté en séance plénière ce vendredi, pour entrer en vigueur dès le samedi 11 décembre.

En pratique, ce texte introduit une série de conditions à la reprise du travail par les chauffeurs indépendants. La plus déterminante ? Exercer l’activité de transports de personnes à titre principal. Le collaborateur devra donc être en mesure de prouver qu’il preste un minimum de 20 heures par semaine en moyenne pour des plateformes. Ce dernier devra également avoir obtenu sa licence avant le 15 janvier de l’année passée (à partir de cette date et en raison d’un autre jugement dans une affaire opposant les taxis à la plateforme, les demandes de licences LVC ont été gelées). Les plateformes, Uber et Heetch sont les seules installées à Bruxelles, devront également obtenir un agrément auprès de Bruxelles-Mobilité.