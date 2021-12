«Carnet de mémoires coloniales»: fille de colon, femme de nulle part

Voici un texte indispensable, qu’on lira avec des sanglots dans la gorge, des hurlements retenus, et quand même de temps à autre un demi-sourire. Isabela Figueiredo, dans Carnet de mémoires coloniales, raconte son enfance et son adolescence de fille de colon portugais au Mozambique, l’amour inconditionnel qu’elle porte à son père en même temps qu’un refus absolu de ses valeurs, la honte et la colère, le déchirement permanent et l’aspiration à autre chose qu’elle ne connaîtra jamais. L’impuissance à modifier quoi que ce soit – sinon en écrivant ceci.