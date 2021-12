Jean-Christophe Grangé: meurtres en série dans l’Allemagne nazie

Jean-Christophe Grangé n’a pas perdu le goût du thriller qui lui a valu de nombreux succès avec, entre autres, Les rivières pourpres ou La dernière chasse. Mais, dans Les promises, il ajoute une dimension historique très documentée. Dans une Allemagne qui se prépare à la guerre, Hitler impose ses thèmes, ses sbires l’accompagnent dans ses délires et plusieurs meurtres de femmes proches du parti nazi inquiètent ses plus hauts dirigeants.

Simon Kraus, psychanalyste mondain et pas très soucieux d’éthique, a vu arriver Hitler à l’époque où il n’était pas encore pris au sérieux et a compris tout de suite : « Cet homme était une tumeur, et elle n’allait plus cesser de proliférer en métastases terrifiantes… »