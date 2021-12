Nino Haratischwili: «La guerre fait perdre tous les repères moraux»

Avec « Le Chat, le Général et la Corneille », l’autrice géorgienne offre un grand roman puissant et dense, traversé de guerre, de violence et de recherche de rédemption.

C’est un roman foisonnant. Comme les classiques russes, français, allemands, anglais du XIXe siècle, Tolstoï, Hugo ou les sœurs Brontë. Dense, touffu, avec des tas de personnages. Comme une forêt. Mais on ne s’y perd pas, au contraire. On admire l’intrigue, on est fasciné par les personnages, on est emporté par la structure et l’écriture. On jouit de cette lecture. Ce n’est pas qu’elle nous rend heureux, non, parce que l’histoire est violente et les personnages souvent cyniques. Mais l’écrivaine géorgienne, qui préfère écrire en allemand parce qu’elle vit en Allemagne depuis 2003, part de cette guerre aux confins de l’Europe, en Tchétchénie, pour se poser et nous poser la question : qu’aurions-nous fait, nous, dans ces situations extrêmes ?