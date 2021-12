Polar: les années 80 du commissaire Montalbano

On croyait tout savoir du célèbre héros d’Andrea Camilleri, mais cette collection de récits se déroulant dans les années 80 nous en apprend un peu plus sur ses habitudes, ses amours, ses collègues. Et c’est toujours un régal.

Il va bien falloir s’y faire : le commissaire Montalbano ne connaîtra plus de nouvelles aventures. Non pas qu’il ait quitté la police, qu’on l’ait muté ou qu’il ait été victime d’un des malfrats qu’il a fait arrêter… Non, si Montalbano ne sévira plus au commissariat de Vigata, c’est tout simplement que son créateur, Andrea Camilleri, est décédé en 2019, ce qui, pour un héros de papier est généralement synonyme de terminus.

Heureusement, il y a toujours les inédits, les derniers romans non encore traduits et, comme dans ce cas, les formes courtes, les nouvelles, souvent parues dans diverses revues et enfin rassemblées dans un savoureux ouvrage publié par le Fleuve Noir.