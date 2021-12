Mikal Gilmore, Paul Lambda… Les poches des Livres du Soir

Un long silence ****

Mikal Gilmore

L’auteur est le jeune frère de Gary Gilmore, premier condamné à mort à être exécuté aux États-Unis après près de dix ans de moratoire. C’était en 1977 : l’assassin a refusé de faire appel et demandé à être fusillé, pour que le sang soit versé. Le benjamin livre un mémoire époustouflant, sans concession pour ses proches ni pour l’Amérique : quelles sont les racines de la violence américaine ? Quelle est la part de violence extérieure, religieuse, culturelle ou familiale, quelle part est intérieure au tueur, et dans quelle mesure un individu appelle-t-il la violence du monde qui l’entoure ? Sont dénoncés la culture sanguinaire des mormons, la violence faite aux enfants et le rôle toxique d’un père à la fois violent et aimant. Tragiquement magnétique.