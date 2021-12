L’agenda des Livres du Soir

Baudouin Deville dédicace sa série BD dédiée à la Belgique, Sourire 58, Léopoldville 60, Bruxelles 43 et Innovation 67(Anspach) à l’UOPC, à Auderghem, le samedi 11 à 10 h. Le même jour, à 11 h, Sophie Francard avec Lorsque le rideau s’ouvre (Unicité). Michel Francard y est le dimanche 12 à 15 h avec son Dictionnaire des belgicismes. (De Boeck).

Matz et Etienne Weil sont chez Filigranes à Bruxelles le samedi 11 dès 14 h 30 avec Ceux du Chambon (Steinkis). Le dimanche 12 dès 10 h 30, Alia Cardyn avec Le bébé le plus minuscule du monde (Robert Laffont). Le même jour, dès 15 h, Barbara Duriau et Dominique Maricq avec View from My window vol.2 (Robert Laffont). Le mercredi 15 dès 18 h, Cali et Voilà les anges (Albin Michel).