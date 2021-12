À croire que personne n’imagine une autre issue que celle d’un accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, dimanche à Abou Dhabi. Le directeur de course, Michael Masi, s’est ainsi fendu d’un rappel de plusieurs règles du Code sportif dans les notes d’avant-course remises aux pilotes. Parmi celles-ci, le fait que « des points pourraient être retirés » en réponse à certains types d’incidents, ce qui annulerait de facto la notion d’« avantage » qu’a Verstappen sur Hamilton, en vertu de sa victoire supplémentaire (9 à 8) qui lui permettrait d’être sacré en cas d’ex-aequo. « Je sais ce qu’il y a dans ce code, pas besoin de me le rappeler. En tant que pilote, vous abordez un GP en voulant juste y faire de votre mieux, pas en pensant à des accidents », a dit le pilote Red Bull, tandis que le pilote Mercedes a notamment ajouté : « Je vais faire mon boulot, et je n’ai pas envie de voir les commissaires, pas plus qu’ils ne veulent me voir, je pense… »