Le Texas expurge les bibliothèques scolaires

Et ça continue, encore et encore, comme chantait Francis Cabrel. Aux Etats-Unis, on expurge, on censure, on élimine. Le Texas, sous l’impulsion d’un représentant républicain, Matt Krause, et du gouverneur lui-même Gregg Abbott, 414 livres ont été retirés des bibliothèques scolaires, attendant qu’une commission examine s’ils ont le droit d’y être. Parmi ces bouquins, une grande partie sont politiques, étudiant les mécanismes du racisme, le #blacklivesmatter, la suprématie blanche, les droits de l’homme. Une autre est prétendument pornographique : tous les livres mettant en scène des LGBT par exemple et des livres d’éducation sexuelle. Une chercheuse, Danika Ellis, a par exemple remarqué que Hunger Games n’est pas sur la liste rouge : « Après tout, dit-elle, les histoires d’enfants qui s’entre-tuent ne causent pas de “gêne” aux élèves, mais un livre qui mentionne l’oncle gay d’un personnage est apparemment effrayant. » Je dis comme dans les polars britanniques : « No comment ! ».