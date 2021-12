Liège: l’ex-gérante du JD Sports suspectée d’incitation à la haine est acquittée

La gérante avait ensuite été filmée et la vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle était devenue virale. L’intéressée avait affirmé qu’elle s’était uniquement exprimée sur le ton de l’humour.

L’affaire avait pris des proportions importantes après une diffusion sur Internet et avait provoqué des remous en région liégeoise. Deux magasins de l’enseigne JD Sports avaient été pillés et saccagés à Liège et à Bruxelles à la suite de ces faits. Des menaces avaient été proférées et la gérante, qui avait d’abord reçu un blâme, avait finalement été licenciée.

La prévenue et son avocat, Me Philippe Zevenne, avaient sollicité l’acquittement. Ils ont été suivis par le tribunal qui, dans un jugement longuement motivé, a considéré le droit à la liberté d’expression et a estimé que la prévenue n’avait pas incité à la haine raciale ou à la ségrégation.