Grèce: les médias s’inquiètent des menaces sur leur liberté d’action

Différents événements et plusieurs révélations récentes préoccupent les journalistes quant à la liberté de la presse et l’Etat de droit dans le pays. La question du sort des migrants est particulièrement en ligne de mire des autorités.

En Grèce, les journalistes sont-ils en train d’être bâillonnés ? C’est la crainte d’un consortium d’associations dédiées à la liberté de la presse, le « Media Freedom Rapid Response », qui a entamé une mission sur le paysage médiatique et la sécurité des journalistes. Le 7 décembre, la Fédération internationale des journalistes a publié un texte intitulé : « Grèce : la liberté de la presse de plus en plus assiégée ». L’union syndicale internationale y dénonce une loi sur les fake news votée le mois dernier par le Parlement grec, les conditions de travail dans ce métier ou encore une forme de harcèlement envers les journalistes dont les articles dérangent le pouvoir en place. Stavros Malichudis est de ceux-là : il a été espionné par les services secrets grecs (EYP).