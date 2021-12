Jérémy Doku ne s’inquiète pas pour le futur des Diables rouges: «On ne va pas devenir nuls d’un coup»

Jérémy Doku, enfin de retour sur les terrains après une longue absence, s’est longuement confié à nos confrères de la RTBF ce jeudi pour évoquer sa carrière, ses ambitions, mais aussi l’équipe nationale belge. Une équipe nationale qu’il côtoie depuis le 5 septembre 2020, date de sa toute première sélection, contre le Danemark. Depuis, le jeune ailier du Stade Rennais s’est déjà fait un nom avec les Diables, dont il espère rapidement devenir un élément clé, à force de travail et d’abnégation. « Je me bats pour ma place. À l’Euro aussi, j’avais de la concurrence mais à l’entraînement j’ai tout fait pour que le coach m’aligne. À un moment tu dois te poser la question : ‘Est-ce que je suis capable d’avoir ma place ?’. Et si la réponse est oui, tu donnes tout pour y être et tu ne te poses plus la question. »