Noël en disque et au concert

Chaque année, la proximité de Noël nous amène sa floraison de spectacles familiaux et de disques de circonstance. La moisson est parfois très variée. Pour cette année de confinement, nous vous proposons quelques joyaux qui sortent parfois des sentiers battus. Tant il est vrai que Noël est d’abord une fête et doit, même dans ces temps de pandémie, en rester une.

L’ensemble Clematis et les maîtres baroques allemands

L’Allemagne protestante consacrait une longue préparation à la période de l’Avent avant de fêter la Nativité dans la joie. On se souvient des fameux Abendmusik concoctées à Lubeck par Buxtehude dont il ne reste, hélas, aucune trace. C’est toute cette période qu’a voulu redécouvrir l’Ensemble Clematis avec un noyau de chanteurs fidèles, en réalisant un assemblage particulièrement varié : des grands noms (Schütz, Pretorius, Buxtehude), d’autres que l’actualité récente nous a révélés (Hammerschmidt, Tunder, Schelle) et quelques nouveaux venus à découvrir (Ahle, Pohle et autres Selle). L’image d’une piété intense mais retenue, servie par des interprètes qui habitent cette époque.