Candidat à la présidentielle? Emmanuel Macron répond avec humour

Emmanuel Macron candidat à l’élection présidentiel de 2022 ? Il faudra évidemment encore attendre avant que le président ne se déclare officiellement, rappelle la Voix du Nord , mais ça n’empêche pas de lui poser la question. « Je l’ai dit et je vous le redis. Le mandat que m’ont confié les Français, je l’exercerai jusqu’au dernier quart d’heure. (…) Dites-moi la date à laquelle il faut s’arrêter de travailler démocratiquement ? C’est la fin du mandat. Et donc je travaillerai jusqu’à la fin du mandat », a redit le chef de l’Etat français lors d’une longue conférence de presse jeudi.

Sa candidature fut même, avec la situation sanitaire et les boîtes de nuit, l’objet de l’ultime question d’un journaliste, à laquelle « je ne répondrai évidemment pas », a souri Emmanuel Macron. « Mais c’est normal que vous la posiez, je le respecte tout à fait. Et d’ailleurs si demain je suis dans la nature et que l’un d’entre vous est là vous me la poserez, et je le prends très bien. D’abord je le prends comme un signe d’affection, un désir caché, presque un appel (rires) », a-t-il enchaîné.