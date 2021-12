Présidence française de l’UE: en fin de mandat, Macron compte jouer à fond ce nouveau levier

Quatre ans après son discours à la Sorbonne où il énonçait sa vision de l’avenir de l’UE, le président français, Emmanuel Macron, a remis le couvert. La différence ? Non seulement il a plus d’expérience, mais il va disposer, pour les six prochains mois, de leviers qu’il n’avait pas à l’époque. La France prend en effet au 1er janvier la présidence du Conseil de l’UE, soit le cénacle des Etats-membres. Son rôle sera donc de définir l’agenda des réunions, de forger des compromis et d’être une force de propositions.

Mais la multitude des dossiers sur lesquels il promet des avancées décisives et l’ambition de sa vision laissent émerger une question : Macron a-t-il tiré les leçons de la Sorbonne ? « Il a présenté une vision large des enjeux européens portée par une ambition, cela pose la question de la traduction en acte politique par l’ensemble des 27 », nous explique Eric Maurice, directeur du bureau bruxellois de la Fondation Schuman.