Le gardien du Partizan Belgrade loupe sa sortie… et encaisse un penalty dans la foulée (vidéo)

Aleksandar Popovic se souviendra de son dernier match de phase de poules en Conference League. Le jeune gardien serbe s’est complètement troué et a offert un penalty à Anorthosis.

Le portier du Partizan Belgrade, Aleksandar Popovic a complètement manqué sa sortie et offert un penalty à Anorthosis à la 31e minute de jeu. En effet, alors que Milos Deletic filait au but, le jeune gardien serbe a été l’auteur d’une sortie hasardeuse et a fauché l’attaquant de l’équipe chypriote.

Il s’est fait sanctionner d’une carte jaune après ce geste et a encaissé un penalty dans la foulée. Son équipe menait 1-0 avant cette action, le score ne bougera plus après cette erreur du gardien serbe.