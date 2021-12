Emmanuel Macron: un agenda européen qui dessine une vision de la France

C’était la deuxième grande conférence de presse de son quinquennat. Il n’avait plus parlé aux journalistes depuis avril 2019, quand le pays était sorti de la crise des gilets jaunes. Allait-il en profiter pour se jeter dans la mêlée présidentielle alors qu’en France la bataille électorale pour sa succession à l’Elysée bat déjà son plein dans un climat délétère ? Non. L’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui le priait il y a quelques jours de descendre enfin dans l’arène, n’aura pas eu ce cadeau.

Emmanuel Macron a consacré deux heures ce jeudi à parler d’Europe et (pratiquement) rien que d’Europe. En ne s’autorisant que quelques rares incursions dans le débat national. Et en renvoyant dans les cordes ceux de ses opposants qui estimaient qu’il ne pourrait pas mener de front la campagne électorale et assurer la charge européenne qui n’avait plus été dévolue à la France depuis 2008, sous Nicolas Sarkozy.