Tinne Van der Straten veut s’assurer qu’Electrabel ne laisse pas de passif nucléaire au contribuable

La ministre fédérale de l’Energie va déposer un avant-projet de loi sur les provisions nucléaires. Objectif : s’assurer qu’Electrabel assume tous les coûts liés au démantèlement des centrales et à la gestion des déchets radioactifs.

Que le gouvernement fédéral décide ou non de prolonger l’exploitation d’un ou deux réacteurs nucléaires (Doel 4 et/ou Tihange 3) ne change rien à l’affaire : un premier réacteur, celui de Doel 3, cessera de fonctionner le 1er octobre 2022. Et, à la fin de décembre 2025, quatre, cinq ou les six autres seront mis à l’arrêt.

Il s’agira alors de les démanteler – une opération qu’Electrabel estime réalisable d’ici à 2040. La facture sera salée : elle est estimée à 8 milliards d’euros pour les sept réacteurs.

Mais ce n’est pas tout : le combustible irradié devra également être stocké d’abord temporairement, puis de matière définitive. Selon les dernières évaluations, cette seconde phase devrait coûter 33 milliards d’euros supplémentaires. Au total, les dépenses totales se chiffreraient donc à 41 milliards.