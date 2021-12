L’AfricaMuseum, longtemps sponsorisé par Philippe de Moerloose, est «extrêmement choqué»

Philippe De Moerloose est un donateur important de l’AfricaMuseum de Tervuren, l’ancien musée colonial controversé qui s’efforce de redorer son image post-coloniale.

Sur son site web, le musée énumère une série de partenaires publics et commerciaux. Il est frappant de constater que sur « plus de cent donateurs privés », seuls deux sont mentionnés nommément : Philippe Croonenberghs de l’ancienne compagnie coloniale Texaf et Philippe de Moerloose.