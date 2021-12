Coronavirus: l’horeca wallon veut sauver ses réveillons

La fédération des restos et des cafés de Wallonie veut convaincre le Comité de concertation d’accorder une dérogation à ses membres pour ouvrir jusqu’à 2 heures du matin les 24 et 31 décembre.

Le 26 novembre dernier, le Comité de concertation a décidé, entre autres mesures de lutte contre la recrudescence de covid, d’imposer une fermeture à 23 h aux établissements horeca. Il était question de réévaluer la mesure le 15 décembre (mercredi prochain). Or le prochain Codeco se tiendrait finalement le mercredi 22 décembre, soit deux jours avant le réveillon de Noël et 9 avant celui du nouvel an. Dur dur pour des restaurants qui ont besoin de plus de temps pour se préparer aux festivités, tant pour les commandes de marchandises que pour la mobilisation de personnel…