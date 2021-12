Europa League: Naples décroche son ticket, Belgrade évite le pire

Tombeur de Leicester (3-2) jeudi, Naples a décroché son ticket pour les 16e de finale de l’ Europa League au terme d’une dernière journée qui a vu l’Etoile rouge de Belgrade assurer sa première place.

Les Serbes, tout comme le Spartak Moscou vainqueur plus tôt du Legia Varsovie dans le groupe C (1-0), sont les derniers qualifiés directs pour les huitièmes. Naples, les Glasgow Rangers, la Real Sociedad, Braga et le Dinamo Zagreb rejoignent les autres deuxièmes de groupe pour des barrages contre des équipes reversées de Ligue des champions.

Justement, dans le groupe C, les quatre clubs (Leicester, Naples, Spartak, Legia Varsovie) pouvaient encore croire à la qualification jeudi.