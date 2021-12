Météo: l’IRM émet une double alerte

La neige et la pluie vont tomber sur la Belgique. L’IRM émet d’ailleurs une double alerte, à la pluie et aux conditions glissantes.

De régulières précipitations sont prévues sur la Belgique à partir de l’ouest en seconde partie de nuit, et ce jusqu’à vendredi soir. Dans l’ouest du pays, on pourra approcher les 25 mm de pluie sur cet épisode. La Côte et la Flandre-Occidentale seront concernées par l’alerte jaune à la pluie.