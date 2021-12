Conflit d’intérêts dans un marché public chez Resa

Le Conseil d’Etat a suspendu un marché de près de 7,5 millions d’euros lancé par l’intercommunale liégeoise. En cause : la double casquette gênante d’un membre du jury.

Depuis son divorce avec Nethys, l’intercommunale Resa, en charge de distribuer le gaz et l’électricité en province de Liège, doit notamment reconstruire sa propre structure informatique. Pour ce faire, Resa a lancé un marché public, remporté par la société Contraste Europe (1) le 6 octobre dernier. Valeur du contrat : près de 7,5 millions d’euros sur cinq ans. Un choix qui a fait deux mécontents en principauté : Win et NRB. Deux sociétés qui ont des liens capitalistiques avec Resa, et qui offraient déjà plusieurs services informatiques à l’intercommunale. Mais leur candidature n’a pas été retenue. Fait peu banal, elles ont décidé d’attaquer leur client, Resa, au Conseil d’Etat, pour réclamer la suspension en urgence du marché, comme le révélait Le Soir mi-novembre.