Congo Hold-up: tous les chemins offshore de Philippe de Moerloose mènent à Wavre

Après des années à jongler avec les offshores, et quasi toute une vie comme résident fiscal congolais, Philippe de Moerloose rapatrie une partie de ses avoirs en Belgique. Notre enquête retrace le fil de ces voyages exotiques.

Au dernier étage de l’hôtel Pullman de Kinshasa, les clients dégustent des sushis et des cocktails au rhum sur fond de musique Jazz. A travers une paroi de verre, la vue est splendide sur le fleuve Congo. Au loin, on peut distinguer les tours colorées du Congo-Brazzaville. Bienvenue dans ce lieu de prédilection de l’élite congolaise, où généraux, ministres et milliardaires conversent à voix feutrées.

A quelques pas du palais présidentiel, la situation de l’hôtel Pullman est stratégique. La moitié appartient à l’Etat congolais, qui l’utilise souvent pour des congrès gouvernementaux et des conférences de presse. L’autre moitié de l’hôtel a été vendue en 2010 au grand entrepreneur belge Philippe de Moerloose. Par l’intermédiaire d’une société établie dans les îles Vierges britanniques, le patron a acquis 50 % des parts.