Herstal: une clinique ferme ses urgences, Vandenbroucke met en garde

La direction médicale de la clinique André Renard, située à Herstal, a pris la décision de fermer ses urgences ce jeudi jusqu’à lundi prochain, 13 décembre, a-t-elle annoncé par communiqué de presse. Le manque de personnel et la fatigue constituent les principaux motifs invoqués. « Depuis plus de 2 ans, l’ensemble du personnel hospitalier réalise la plus grosse part de l’effort que la lutte contre la Covid-19 exige », explique ainsi la clinique, qui poursuit : « On a épuisé toutes les ressources qui nous permettent d’assumer nos missions d’hôpital général, on arrive au bout de ce qui est humainement possible de supporter ».