Quincy Jones: «Aimer, rire, donner»

Q uand je jouais, mes cauchemars cessaient, mes soucis familiaux s’envolaient et je trouvais les réponses à mes questions dans le pavillon de ma trompette et mes partitions griffonnées au crayon. » Quincy Jones le dit dans ses Mémoires, parues en 2001 aux Etats-Unis, publiées en français en 2003 chez Robert Laffont et rééditées au Cherche Midi.

Il a 88 ans aujourd’hui l’artiste. Et, lui qui a toujours été de l’avant dans toute sa carrière musicale, il reste hyperactif et regarde toujours vers demain. Dans la postface qu’il a écrite il y a deux mois à cette réédition française, il dit s’en tenir à ses deux devises favorites : « Vide ton verre chaque matin, tu en auras deux pleins le lendemain » et « Aimer, rire, vivre et donner ». Et il ajoute : « Après 88 ans sur cette Terre, je vous garantis qu’il n’en faut pas plus. »