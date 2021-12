Les fonds pour l’accompagnement des talents sportifs élargis au-delà du foot

La subvention annuelle aux clubs de l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) (1,2 million pour 2021), pour la formation et l’accompagnement des jeunes prometteurs, va devenir structurelle, annonce le cabinet de la ministre Glatigny. La plus grosse part du montant est répartie par l’ACFF entre près de 400 clubs en fonction de leur « label » (1, 2 ou 3 étoiles) respectif d’encadrement des jeunes.

L’exécutif souhaite que ce même modèle de labellisation soit appliqué et encouragé dans d’autres fédérations sportives. Il prévoit donc pour cette année un nouveau montant, de 200.000 euros, pour 8 fédérations francophones qui ont installé un tel programme, dans le sport équestre, le badminton, le tennis de table, la natation, le hockey, le tennis, la danse sportive et le triathlon/duathlon.

Un total d’un million d’euros est aussi prévu pour élargir l’aide à la détection et à l’accompagnement de jeunes talents aux autres fédérations que celle de football. 17 fédérations entrent en ligne de compte (athlétisme, tennis, hockey, tennis de table, golf, basket, cyclisme, volley, rugby, triathlon, gym, badminton, équitation, escrime, judo, natation, taekwondo), avec une part forfaitaire (10.000 euros par fédération, 20.000 pour l’athlétisme, le tennis et le hockey) et une part variable selon une série de critères (sport olympique ou non, potentiel en vue des prochains JO, fédérations ayant des statuts ’espoirs’ et des contrats ’haut niveau’, etc.). Les fédérations devront exposer aux autorités leur « programme de détection » des jeunes talents avant la fin de l’année.

Le but de ces financements est entre autres de former adéquatement les cadres sportifs chargés de détecter les jeunes talents et de les accompagner.

Jeudi également, le gouvernement a validé le nouveau mode de répartition des subventions forfaitaires aux fédérations sportives, les financements qui couvrent leurs frais de fonctionnement (rémunération du personnel, entre autres). Le gouvernement s’était engagé à clarifier et objectiver la répartition de cette enveloppe, qui atteint 8,6 millions d’euros pour cette année (en hausse d’environ 15 %). L’augmentation de l’enveloppe globale est destinée à atténuer les pertes pour les fédérations qui se verraient recevoir un peu moins de fonds qu’auparavant selon la nouvelle méthode de calcul.

Selon la ministre Glatigny, la méthode actualisée « permettra d’abord de professionnaliser encore davantage les petites fédérations », de « mieux tenir compte de l’engouement grandissant pour certaines disciplines » et d’apporter aussi « davantage d’équité entre les disciplines ». Le critère le plus déterminant est le nombre de membres de chaque fédération, avec cependant un seuil minimal forfaitaire (15.000 euros) pour éviter de noyer les plus petites. Les autres sont le nombre de clubs dans la fédération (avec là aussi un montant forfaitaire de base), le nombre de sportifs sous statut « haut niveau » ou « espoirs », le nombre de cadres sportifs « à vocation pédagogique » (avec pondération en fonction du poste précis), et le respect des principes de bonne gouvernance (ce dernier critère doit encore être affiné avec le secteur).