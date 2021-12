Les cadeaux du MAD: même le jazz sacrifie aux White Christmas

Le jazz n’a pas boudé les chants de Noël. Parce que le jazz, c’est la vie et la vie comprend, qu’on y croie ou pas, qu’on le veuille ou non, le sapin, les crèches, les cadeaux et « Stille Nacht », devenu d’ailleurs patrimoine immatériel de l’humanité. Et par les grands du jazz, les Christmas Carols, c’est quand même souvent autre chose. Ecoutez Christmas Night in Harlem chanté de sa grosse voix et joué par le grand Louis Armstrong, ça a de la gueule. Et Jingle Bells par Diana Krall et son big band, c’est pas le même sirop que par Ray Conniff, n’est-ce pas ? Ou Oscar Peterson pianotant, élégant et raffiné, la Christmas Waltz.