La Wallonie ne peut pas se payer le luxe d’une crise pour cause d’amateurisme politique

On demande à la coalition PS-MR-Ecolo de prendre le taureau par les cornes, d’aller de l’avant, et vite s’il vous plaît.

Hasard du calendrier mais qui tombe à pic pour rappeler la classe politique wallonne à ses devoirs : ce jeudi, alors qu’un mélodrame se jouait à l’Elysette à propos d’un décret fiscal courageux mais à l’ambition modeste, le deuxième rapport d’expertise sur les inondations était rendu public.

L’expert suisse Stucky et l’ULiège formulent 35 recommandations, essentiellement à l’intention des autorités wallonnes. Et qu’il s’agisse de mieux gérer les barrages, de prévenir les inondations ou d’organiser les alertes et les secours, on en retiendra ceci : il y a du pain sur la planche pour un gouvernement digne de ce nom.

Au boulot ! Pas demain ni après-demain : deux tiers des mesures préconisées par les spécialistes portent la mention « urgent ». Une crise politique comme celle qui couve à Namur ne ferait que retarder la prise de décisions essentielles en matière d’aménagement du territoire, par exemple.