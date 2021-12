Europa League: Real Betis qualifié malgré la défaite, l’OM sauve sa campagne européenne

Le Betis s’est incliné face au Celtic Glasgow (3-2) mais termine tout de même deuxième du groupe G et se qualifie donc. L’Olympique de Marseille file en barrage de la Conference League après son succès face au Lokomotiv Moscou.

Dans le groupe E, l’Olympique de Marseille sort vainqueur face au Lokomotiv Moscou 1-0 ce jeudi pour son dernier match de Ligue Europa cette saison, a obtenu son ticket pour les barrages de Conference League.

Les Olympiens, qui étaient déjà assurés de ne pas aller plus loin en C3, se sont assurés de la 3e place du groupe E avec un but d’Arkadiusz Milik (35e). Ils ont tenu dans les dernières minutes malgré l’exclusion de Valentin Rongier (80e) pour un second carton jaune.