Un brillant Loïs Openda donne la victoire à Vitesse en Conference League (vidéo)

Avec un but et deux assists, le Diablotin a été le grand artisan de la victoire de son club, ce jeudi en Conference League.

Jeudi soir, Vitesse a battu Mura 3-1, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Conference League. Loïs Openda a réussi une performance de choix dans la victoire des siens, qui attendent désormais le résultat du dernier match de Tottenham pour connaître leur sort.

Titulaire, Loïs Openda a décidé de noircir la feuille de statistiques en première mi-temps. Après 4 minutes, le Belge a servi Buitink pour faire 1-0. Il a ensuite lui-même doublé l’avance néerlandais (2-0, 35e), avant d’offrir un nouvel assist, à Huisman cette fois-ci (3-0, 40e), pour mettre les siens dans un fauteuil. Le but de Marosa pour les Slovaques en fin de rencontre (3-1, 82e) a servi de consolation pour Mura, qui quitte la compétition avec une victoire remarquable contre Tottenham (2-1) lors de l’avant-dernière journée. Loïs Openda est resté sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final et s’en sort donc avec 1 but et 2 passes décisives.