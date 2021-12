Les cadeaux du MAD: les livres jazz en bref

Avec Mickey Baker, c’est la fièvre

Celle du samedi soir. Quand on dansait Love is strange, bouclés l’un à l’autre, quand on se déhanchait sur Fever, quand on entrait en transe sur I put a spell on you. Point commun à ces trois chansons : le guitariste américain Mickey Baker. Il a composé avec Sylvia Vanderpool, gros succès en 1956, repris par Buddy Holly puis par les Wings. Et il joue de la guitare sur les versions originales des deux autres. Ce métis refusé par les noirs et les blancs s’est réfugié en France, où il a beaucoup composé et joué pour les yéyés. Ce livre est de sa plume, des carnets dictés, jamais publiés en anglais. L’histoire mouvementée et émouvante d’un artiste aujourd’hui oublié.