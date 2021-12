Mexique: 53 migrants tués dans un accident de camion

53 migrants en situation irrégulière ont été tués jeudi dans un accident de camion au Mexique, pays plus que jamais pris entre la pression migratoire de ses voisins pauvres du sud et la fermeté des Etats-Unis.

Traditionnel couloir de passage, le Mexique est confronté cette année à des arrivées records de migrants venus non seulement du Honduras et du Salvador mais aussi de Haïti.

La Croix-Rouge, les pompiers et des ambulances se sont massivement déployés sur place. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux privés et publics de la région.

Un premier bilan faisait état de 49 morts, 40 blessés dont trois gravement, et 18 personnes plus légèrement touchées dans cet accident près de Tuxtla Gutierrez capitale de l’Etat du Chiapas (sud) frontalier du Guatemala.

