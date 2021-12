Météo: l’IRM lance deux alertes jaunes sur plusieurs provinces du pays

Vendredi après-midi, le temps devrait devenir plus sec à l’ouest du pays mais toujours très nuageux. Après le passage de la zone de précipitations, le vent devrait se renforcer, s’orientant à l’ouest. À la mer, les rafales pourront atteindre les 60 à 70 km/h.

La pluie continuera de tomber vendredi soir sur le centre et l’est du pays. La zone de précipitations ne se déplacera que lentement pendant la nuit : les chutes de neige (fondante) devraient persister sur l’est jusqu’en fin de nuit. Brumes et brouillards pourront se former par endroits. Les minima chuteront entre -2 et 5ºC.

Alertes jaunes

L’IRM lance par ailleurs un avertissement jaune à la pluie vendredi de 5h00 à 19h00 pour les provinces du Hainaut, de la Flandre-Occidentale, de la Flandre-Orientale et à la Côte. Elle prévient aussi de conditions glissantes (alerte jaune) de 06h00 à minuit en provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

La moitié est du pays se réveillera samedi sous un ciel très nuageux mais le temps devrait rester sec. Seules quelques précipitations hivernales pourront encore se produire au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En soirée cependant, la pluie fera déjà son retour. Il fera entre 0 et 7ºC.