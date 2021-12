Grève sauvage à l’aéroport de Charleroi: plusieurs vols ont dû être annulés

Des bagagistes et du personnel du « checking » ont entamé une grève sauvage ce vendredi à l’aéroport de Charleroi pour dénoncer les conditions de travail.

Un arrêt de travail a eu lieu vendredi dès 4h00 du matin à l’aéroport de Charleroi, ont indiqué les syndicats Setca et CNE à Belga. Le travail aurait repris vers 8h00. Plusieurs vols ont dû être annulés.

Syndicats et direction négocient depuis un certain temps sur les salaires et la flexibilité des travailleurs. Mercredi, une réunion a mal tourné, a expliqué Alain Goelens, secrétaire permanent Setca.