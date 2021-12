Grève surprise à l'aéroport de Charleroi

Syndicats et direction négocient depuis un certain temps sur les salaires et la flexibilité des travailleurs. Mercredi, une réunion a mal tourné, a expliqué Alain Goelens, secrétaire permanent Setca.

Un bref arrêt de travail était prévu de 4h00 à 5h00 ce vendredi, mais celui-ci a été prolongé jusqu'à 8h00. "Il n'y a eu aucun enregistrement et aucun vol n'a démarré. Un simple arrêt de travail est devenu une grève", a déclaré M. Goelens.