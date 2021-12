David Clarinval sur le prochain Codeco: «On peut imaginer raisonnablement de petits allégements» (vidéo)

Au prochain Comité de concertation prévu le 22 décembre, il n’est pas prévu de « resserrer la vis », estime David Clarinval, ministre fédéral des Indépendants et des PME.

David Clarinval était au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce vendredi. Le ministre fédéral des Indépendants et des PME, s’est exprimé quant à la proposition de la Fédération Horeca Wallonie qui souhaite que les restaurants, bars et hôtels du pays puissent bénéficier d’une dérogation afin de pouvoir ouvrir les 24 et 31 décembre jusqu’à 02h00 au lieu de 23h00…

Au prochain Comité de concertation prévu le 22 décembre, il n’est pas prévu de « resserrer la vis », estime M. Clarinval. « Par contre, je pense qu’on peut imaginer raisonnablement de petits allégements. Je vais proposer au prochain Codeco pour les 2 réveillons dans l’horeca de faire une exception, par exemple ouvrir jusqu’à 2h du matin au sein d’un restaurant. Les gens doivent pouvoir avoir la possibilité d’être en famille et faire fête de manière raisonnable. Attention, il faut garder les gestes barrières et être prudent », a-t-il indiqué.