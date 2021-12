Les embauches en hausse de 15% en Wallonie par rapport à 2019

"En n'observant que les contrats à durée déterminée, remplacements et contrats pour un travail clairement défini pour l'ensemble du territoire belge, seules les entreprises de taille moyenne (entre cinq et 499 travailleurs) affichent un nombre de recrutement positif en 2021", constate Partena.

En revanche, observe la société de ressources humaines, les très petites entreprises (entre un et cinq travailleurs), les grandes (entre de 500 et 999 travailleurs) et très grandes entreprises (plus de 1.000 travailleurs) connaissent une diminution de leurs recrutements (-16, -24 et -10% respectivement) par rapport à 2019.

Des différences existent également en fonction des catégories d'âge. L'augmentation des recrutements touche essentiellement les plus de 30 ans, alors que le nombre d'embauches reste stable pour les 20 à 30 ans. Le nombre d'embauches pour les moins de 20 ans a quant à lui chuté de 18% entre 2019 et 2021.