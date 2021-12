France: Doc Gynéco entendu par les policiers pour une affaire d’agression sexuelle sur une mineure âgée de 12 ans

Doc Gynéco a été placé en garde à vue mercredi dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans », selon BFM TV. Une garde à vue dont il est ressorti libre le jour même.

L’artiste de 47 ans a été placé en garde à vue pour « des faits délictueux de nature sexuelle », et la garde à vue a été levée mercredi soir afin que l’intégralité de la procédure soit lue et analysée par le parquet. Le parquet de Bobigny va maintenant devoir apprécier les suites judiciaires à donner, ou non, à cette affaire.