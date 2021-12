Royaume-Uni: le PIB stagne en octobre avant l'impact d'Omicron

L'activité de l'ensemble de l'économie reste 0,5% sous son niveau d'avant la pandémie.

La construction a enregistré sa plus forte chute de production depuis avril 2020, au début du premier confinement, la pénurie mondiale de matériaux se traduisant par le retard nombre de projets.

Le manque de pièces détachées et semi-conducteurs plombe aussi la production automobile.

En revanche les services ont retrouvé leur niveau de production d'avant la pandémie de Covid-19 même si les services directs à la personne restent en retard. Les restaurants ont ainsi vu leur activité reculer après leur effervescence de l'été.

Pour une majorité d'économistes, la stagnation de la croissance et l'impact attendu du variant Omicron sur l'économie avec l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions à l'activité pourraient amener la Banque d'Angleterre à ne pas relever ses taux malgré la montée de l'inflation lors de sa réunion la semaine prochaine.

La croissance britannique pourrait pâtir d'ici la fin de l'année de l'arrivée de ce variant, considéré comme beaucoup plus contagieux que les précédents, et qui a déjà entraîné des mesures de restrictions des déplacements internationaux et de nouvelles mesures sanitaires au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni affiche l'un de plus mauvais bilans européens en matière Covid avec environ 146.000 morts, et actuellement autour de 45.000 nouveaux cas par jour.

Les scientifiques craignent de voir le système hospitalier britannique déjà sur la brèche se retrouver complètement débordé avec une flambée des cas dus au nouveau variant.

Après l'appel du gouvernement à recommencer à travailler chez soi quand c'est possible, les syndicats ont appelé à réintroduire des mesures d'aide à l'emploi. L'organisation patronale CBI a demandé pour sa part au gouvernement de "porter assistance aux entreprises qui sont touchées" par les nouvelles règles sanitaires.

L'ONS a par ailleurs publié vendredi un rapport sur le commerce extérieur qui montre que les importations en provenance de l'UE se sont réduites de 700 millions de livres en octobre, alors que les importations de pays hors UE ont augmenté de 300 millions de livres.