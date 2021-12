Migration: le CIRÉ proteste devant l’Office des étrangers ce vendredi

L’ASBL Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (CIRÉ) va mener une action vendredi à 17h devant les bureaux de l’Office des étrangers. À l’occasion de la journée internationale des droits humains, l’association souhaite appeler au respect des droits humains pour les migrants. « En Belgique, ces droits ne sont pourtant pas appliqués de la même façon pour toutes et tous », regrette l’association.

Comme l’indiquent les chiffres du CIRÉ, plusieurs dizaines de milliers de personnes vivent actuellement en Belgique sans titre de séjour. « Leur statut administratif les soumet à de graves risques d’abus et d’exploitation économique », peut-on lire dans un communiqué de presse. « Leur droit à la dignité humaine ne devrait pourtant pas être à géométrie variable ».