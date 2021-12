Vaccins, mutations, contagiosité… Emmanuel André fait le point sur le variant omicron

Depuis l’apparition d’omicron en Afrique du Sud, une trentaine de cas ont été détectés en Belgique. Vaccins, mutations, contagiosité… le microbiologiste Emmanuel André fait le point sur ce variant qui inquiète de plus en plus.

Voici les 10 points abordés par le microbiologiste :

1. Ce variant se caractérise par un grand nombre de mutations « stratégiques ». Il accumule les mutations des autres variants.

2. Ces mutations ont comme conséquence que les anticorps développés contre le virus initial et les variants successifs sont peu efficaces. On est donc mal protégés si « on a déjà fait l’infection »

3. Les schémas vaccinaux classiques s’avèrent insuffisants pour offrir une protection importante.

4. Les personnes « super-immunes » (2 doses + infection, et aussi probablement 3 doses) seront mieux protégées. Même si là encore il ne faut pas s’attendre à des miracles.

5. Les anticorps monoclonaux utilisés dans les hôpitaux pour améliorer le pronostic des malades sévères seront peu ou pas efficaces. Il reste cependant d’autres outils thérapeutiques qui ne seront probablement pas impactés.

6. Il est possible que ce variant soit (un peu) moins sévère (% de personnes infectées qui sont hospitalisées), mais ce n’est pas encore formellement démontré et il faut se rendre compte qu’il y aura des cas sévères.

7. Ce variant est très contagieux et deviendra dominant dans les prochaines semaines en Europe (il l’est déjà sans doute dans certains pays). En Belgique, on s’attend à ce que cela arrive en janvier.

8. Ce variant va donc pousser le nombre d’infections vers le haut. Beaucoup de personnes seront infectées. Et il y aura donc plus que probablement une augmentation de personnes hospitalisées après quelques semaines. C’est ce que l’on observe en Afrique du Sud.

9. Un vaccin « adapté » a été annoncé par les firmes pharmaceutiques. Mais le délai (100 jours) est trop long.

10. Emmanuel André conclut : « Les nouvelles ne sont donc pas bonnes. Et elles viennent à un moment de grande lassitude dans la société. »