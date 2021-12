43 ans passés indûment en prison: il est l’une des plus longues erreurs judiciaires des USA

Kevin Strickland a été reconnu coupable en 1979 d’un triple meurtre qu’il n’a pas commis. C’est l’une des plus longues erreurs judiciaires de l’histoire américaine. « J’ai vécu déconnecté du monde, cela me faisait beaucoup de mal de voir la vie », raconte-t-il quelques jours après l’annulation de sa condamnation.

Il est difficile de se mettre dans la peau de Kevin Strickland quand lui-même s’y sent si mal. Le 26 avril 1978, alors qu’il avait 18 ans, la police a frappé à sa porte pour lui poser des questions sur un triple homicide commis la veille, dont il n’avait entendu parler qu’aux infos. Ce matin-là, il s’apprêtait à s’occuper seul pour la première fois de sa fille de six semaines pendant que la mère, sa petite amie de l’époque, se rendait chez le médecin. La jeune femme sortait lorsque les agents sont arrivés. Kevin ne s’est jamais occupé de sa fille. Il a été condamné à la prison à vie à la suite d’un procès plein de failles. Le 23 novembre, 43 ans plus tard, il a été disculpé après l’une des plus longues peines purgées suite à une erreur judiciaire dans l’histoire des Etats-Unis.